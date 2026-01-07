Quel piccolo foro sul cellulare che tutti ignorano ti salva da ogni chiamata rumorosa

Il piccolo foro sul cellulare, spesso trascurato, svolge una funzione importante: permette di migliorare la qualità delle chiamate e ridurre i rumori indesiderati. Nonostante lo utilizziamo quotidianamente, poche persone sono consapevoli del suo ruolo. Scoprire come questo dettaglio invisibile può influire sull’esperienza d’uso del nostro smartphone è utile per ottimizzare il suo funzionamento e sfruttarlo al meglio.

Lo teniamo in mano per ore ogni giorno, lo consultiamo centinaia di volte, eppure il nostro smartphone nasconde dettagli che passano completamente inosservati. Uno di questi è un piccolo foro, quasi invisibile, situato nella parte inferiore del dispositivo. Sembra insignificante, forse un errore di progettazione o un dettaglio estetico senza importanza. Invece, quel buchino microscopico svolge un ruolo fondamentale ogni volta che effettuiamo una chiamata o registriamo un video. Per individuarlo basta capovolgere il telefono e osservare attentamente la zona inferiore. Accanto alla porta di ricarica USB-C, Lightning o micro USB, oltre all'eventuale jack per le cuffie da 3,5 mm e agli altoparlanti, si trova questo misterioso foro. A cosa serve quel buco accanto alla porta Usb del tuo cellulare - Alla base del suddetto sistema c'è una tecnologia molto sofisticata, con il microfono che cattura i suoni circostanti e, utilizzando algoritmi di cancellazione del rumore, li separa dalla voce

