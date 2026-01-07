Quel lazio-fiorentina ’Edmundo sbranali’ Quando tutta Italia si accorse di 0’Animal
Nel gennaio 1998, il Lazio si trovava ad affrontare la Fiorentina in una partita che avrebbe lasciato il segno. Durante quell'incontro, il famoso episodio di
"Edmundo sbranali", recitavano due aste, ben tese: scritta viola in campo bianco. Stagione 1997-’98, quando nella sessione invernale arrivò lui, O’Animal. Il brasiliano tutto genio e sregolatezza ad arricchire una squadra – guidata da Malesani – già piena di campioni e che con lui era destinata a incantare. A Parma la conferma (a gara in corso e galoppata vincente sotto la curva avversaria), a Roma, contro la Lazio la sublimazione di quello che sarebbe accaduto la stagione successiva. Carnevale permettendo, ma ci torneremo poi. All’Olimpico l’Italia si accorse definitivamente dell’enorme talento, ma non per il gol, il secondo nel 4-1 finale, propiziato da Olivera, ma dalla semplice qualità calcistica di uno che, se non fosse stato eccessivo, si sarebbe serenamente seduto alla tavola dei grandissimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
