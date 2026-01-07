Quattro idee dai privati per ristrutturare e gestire il centro sportivo Cappelli

Ecco quattro proposte presentate da privati per la ristrutturazione e gestione del centro sportivo Cappelli, situato in piazza Caduti del Lavoro a Milano, zona Tibaldi. Il centro, gestito fino al 2023 dalla società sportiva Savorelli e successivamente da Milanosport, rappresenta un’importante risorsa per la comunità locale. Le proposte mirano a valorizzare e migliorare le strutture, garantendo servizi qualificati e sostenibili per gli utenti.

Sono quattro le proposte per la gestione del centro sportivo Cappelli, a Milano in piazza Caduti del Lavoro (zona Tibaldi), gestito fino al 2023 dalla società sportiva Savorelli e poi temporaneamente da Milanosport. Ora la giunta di Milano si prepara a definire i criteri da adottare per la.

