Quattro idee dai privati per ristrutturare e gestire il centro sportivo Cappelli

Da milanotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco quattro proposte presentate da privati per la ristrutturazione e gestione del centro sportivo Cappelli, situato in piazza Caduti del Lavoro a Milano, zona Tibaldi. Il centro, gestito fino al 2023 dalla società sportiva Savorelli e successivamente da Milanosport, rappresenta un’importante risorsa per la comunità locale. Le proposte mirano a valorizzare e migliorare le strutture, garantendo servizi qualificati e sostenibili per gli utenti.

Sono quattro le proposte per la gestione del centro sportivo Cappelli, a Milano in piazza Caduti del Lavoro (zona Tibaldi), gestito fino al 2023 dalla società sportiva Savorelli e poi temporaneamente da Milanosport. Ora la giunta di Milano si prepara a definire i criteri da adottare per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

quattro idee dai privati per ristrutturare e gestire il centro sportivo cappelli

© Milanotoday.it - Quattro idee dai privati per ristrutturare e gestire il centro sportivo Cappelli

Leggi anche: Dai serramenti all’illuminazione. Il centro sportivo Nei cambia look

Leggi anche: Nuove regole per gestire il verde: "Coinvolgeremo di più i privati"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.