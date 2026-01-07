Victoria Cabello ha posto una domanda diretta a Emma: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”. La risposta della cantante, semplice e sincera, è diventata rapidamente virale. Questo scambio ha attirato l’attenzione sui social, suscitando curiosità e discussioni tra i fan. Un momento che mette in luce come conversazioni spontanee possano generare interesse e coinvolgimento online.

“Vediamo quanto sei preparata sull’argomento. Quanto sei brava a letto da uno a Stefano De Martino che è dieci?”. La domanda a bruciapelo di Victoria Cabello a Emma Marrone è diventata virale in un attimo. La scena è inclusa nel trailer di lancio del nuovo vodcast della conduttrice dal titolo “ Fuori di Cabello “. La risposta della cantautrice ha strappato più di un sorriso: “ Ma io che c***o ne so, mi scusi”. E il video trailer è diventato virale. È solo una anticipazione. La prima puntata vede come ospite lo chef Alessandro Borghese ed è disponibile su tutte le piattaforme a partire da oggi, mercoledì 7 gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”: la domanda a bruciapelo di Victoria Cabello a Emma. La risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO

Leggi anche: Victoria Cabello e la domanda spiazzante su Stefano De Martino: la reazione di Emma è "iconica"

Leggi anche: BigMama riappare dimagrita su Tiktok. Un utente commenta: “Adesso sei davvero bella”, la risposta della cantante diventa virale – IL VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Perché tutti cantano Soltero: la hit TikTok che conquista l’Italia; Victoria Cabello e la domanda spiazzante su Stefano De Martino: la reazione di Emma è iconica; Roma, venezuelana aggredita al corteo di Anpi e Cgil: Scappa anche da qui | .it; L’amicizia tra Emma Marrone e Stefano De Martino: Come è cambiata dopo la rottura?.

Emma Marrone, imbarazzo dalla Cabello: “Quanto sei brava a letto da uno a De Martino?”. La risposta della cantante - Victoria Cabello è tornata con un nuovo progetto su YouTube e tra i primi intervistati ha scelto proprio Emma, spiazzandola con una domanda inaspettata. libero.it