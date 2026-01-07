Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia varia in base al mercato e alle quotazioni del PUN (Prezzo Unico Nazionale), che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso. Nel mercato libero, le tariffe possono differire in funzione delle offerte dei fornitori e delle condizioni contrattuali. Conoscere l’andamento del PUN e le dinamiche di mercato è fondamentale per valutare le spese energetiche e scegliere le soluzioni più adeguate alle proprie esigenze.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, su cui poi vengono applicati i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte. Al 7 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,12096 €kWh (pari a 120,96 €MWh), in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. È importante ricordare che il prezzo finale in bolletta sarà superiore al PUN, perché include anche le altre componenti della tariffa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quanto costa DAVVERO vivere in una CASA 100% ELETTRICA? #bollette #risparmio #energia Quanto costa Oggi mettiamo alla prova il vostro occhio clinico! Questo bouquet è uno dei miei preferiti della settimana: abbinare queste bellissime rose con l'eucalipto e tutti questi elementi dorati mi ha molto stimolato! Ma la vera domanda è: qu - facebook.com facebook In Venezuela il petrolio costa 3 dollari al barile. Oggi si vende a 60. Un Paese potenzialmente ricchissimo, distrutto dall’ideologia. #zuppadiporro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.