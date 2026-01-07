Sconcerti aveva ragione: oggi il giornalismo sportivo spesso si confonde con il tifo. Il Napoli, considerato la squadra più forte del campionato, è visto come la principale candidata alla vittoria finale, grazie al titolo in carica e ai importanti investimenti estivi. La percezione di successo diventa un parametro per giudicare le sorti della squadra, evidenziando come il confine tra analisi obiettiva e passione personale sia diventato sempre più sottile.

Secondo alcuni il Napoli è la squadra più forte del campionato e, pertanto, la favorita numero uno per la vittoria finale (e se a fine anno arriva secondo “ha fallito!”) in quanto è campione d’Italia in carica e perché nel mercato estivo si è rinforzata tantissimo spendendo oltre 100 milioni. Anche se, per correttezza (o precisione, fate voi), andrebbe detto che il Napoli ha sì speso 115 milioni in acquisti ma ha anche incassato 126,55 milioni dalle cessioni, chiudendo la sessione estiva del calcio mercato con un saldo positivo di 11,55 milioni, a differenza di chi, invece, lo scorso anno è arrivato secondo soltanto per un punto e ha chiuso il mercato estivo con un passivo di 45,40 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Quanto aveva ragione Sconcerti, oggi il giornalista sportivo è di fatto un giornalista tifoso

Leggi anche: Quando il giornalista veste l’abito del tifoso

Leggi anche: Il Panathlon ricorda Crovetti giornalista e dirigente sportivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Soluzione di questo caso di "Se voi foste il giudice": aveva ragione la giudice. Cobolli avrebbe dovuto colpire la palla mandandola in campo. Solo a quel punto la giudice avrebbe chiamato Let e fatto rigiocare il punto. x.com

"Non so se mamma aveva ragione, o se ce l'ha il Tenente Dan... Non lo so... Se abbiamo ognuno il suo destino, o se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza... Ma io credo, può darsi le due cose, forse le due cose capitano nello stesso mome - facebook.com facebook