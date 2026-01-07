Quando smontare presepe e albero di Natale | la Candelora svela la data che quasi nessuno rispetta

Quando smontare presepe e albero di Natale è una domanda comune nelle famiglie italiane. La festa della Candelora, il 2 febbraio, offre un’indicazione tradizionale per la rimozione delle decorazioni natalizie, anche se molte persone rispettano ormai la data dell’Epifania. In questo testo, analizzeremo le usanze più diffuse e il significato di questa scelta.

In quasi tutte le case italiane, le decorazioni natalizie seguono un ritmo ormai consolidato: si montano intorno all'8 dicembre, festa dell' Immacolata Concezione, e si smontano subito dopo l' Epifania del 6 gennaio. Un ciclo che sembra naturale, dettato più dalla praticità che dalla tradizione. Eppure, secondo il calendario liturgico e le indicazioni di esperti della Chiesa, questa consuetudine non rispetta le tempistiche originarie legate al periodo natalizio. Il professor Jaime López Peñalba, sacerdote interpellato per chiarire la questione, spiega che il Natale liturgico non termina con la Befana.

