Quando parte Giada D’Antonio oggi secondo gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale orario tv

Giada D’Antonio parte oggi, 7 gennaio, nel secondo gigante femminile di Tremblant, valido per la Nor-Am Cup 2025-2026. La gara inizierà alle 15:00, con trasmissione in diretta su TV e online. Queste competizioni rappresentano un’importante occasione per le sciatori italiane di confrontarsi a livello internazionale e migliorare il proprio ranking.

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del secondo gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, mercoledì 7 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 82 le atlete in gara. Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 17, mentre Anna Trocker scatterà col 3, Francesca Fanti col 10, Giorgia Collomb col 33 e Cecilia Pizzinato col 37. 🔗 Leggi su Oasport.it

