Quando Meloni diceva che Trump non avrebbe annesso la Groenlandia e altri territori con la forza

La premier Meloni ha espresso la propria posizione in merito alle dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai piani di acquisizione della Groenlandia, sottolineando la sua posizione condivisa con gli altri leader dell’Unione Europea. La discussione si inserisce nel contesto delle relazioni internazionali e delle strategie geopolitiche, evidenziando l’attenzione europea verso le questioni territoriali e diplomatiche in un momento di crescente complessità globale.

Venezuela: Francia, Norvegia e Spagna condannano il blitz di Trump ma Giorgia Meloni lo elogia - Francia, Norvegia e Spagna sono tra i Paesi europei che hanno dichiarato che Donald Trump avrebbe violato le regole internazionali dopo l’operazione militare statunitense, mortale, avvenuta sabato mat ... globalist.it

La linea di Meloni: con Trump sull'arresto di Maduro, ma la Groenlandia non si tocca. E lancia l'allarme sull'Artico nelle mani di Russia e Cina - Giorgia Meloni si appresta a partire per Parigi, attesa al vertice dei Volenterosi per l’Ucraina ospitato da Emmanuel Macron. affaritaliani.it

GIORGIA MELONI RINNEGA SE' STESSA. PERCHE' E' Incredibile ascoltare cosa diceva Giorgia Meloni solo pochi anni fa, a proposito di un attacco militare USA contro uno stato sovrano. Invito ad ascoltarla, soprattutto chi oggi ritiene che il diritto internazion - facebook.com facebook

Nel 2016, #Meloni diceva che il "pagliaccio" #Sarkozy aveva creato caos in #Libia solo per l'approvvigionamento di gas e petrolio e che era una porcata voluta da #Napolitano e dal PD con la scusa dei diritti umani. Oggi invece trova "legittimo" l'attacco di #Tru x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.