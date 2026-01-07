Quando Marin Jelenic sfasciò un supermercato a Udine Il titolare | Avrei potuto fare la fine del capotreno ucciso

Il 7 gennaio 2026, a Udine, Marin Jelenic ha causato danni importanti in un supermercato del centro. Il titolare ha commentato la vicenda affermando: “Avrei potuto fare la fine del capotreno ucciso a Bologna”. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i clienti e i dipendenti, sottolineando la gravità dell’episodio e le tensioni che attualmente attraversano la città.

Udine, 7 gennaio 2026 – "Anche io avrei potuto fare la fine del capotreno ucciso a Bologna ". Lo sgomento corre tra i corridoi di un supermercato del centro di Udine, dove il volto di Marin Jelenic è conosciuto. Lo scorso 18 ottobre il 36enne croato, fermato ieri a Desenzano per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, aveva messo a soqquadro il negozio. Il titolare, Alfredo Vasto, intervistato dal Messaggero Veneto e dal Piccolo, ricorda quell'episodio con angoscia. "Un mio collega lo ha sorpreso mentre stava imboscando delle birre e glielo ha fatto notare, invitandolo a pagarle". Ma Jelenic si è rifiutato, nonostante il commesso avesse minacciato di chiamare i carabinieri.

