Quando lo sci alpino oggi slalom Madonna di Campiglio 2026 | orari tv startlist streaming
Lo sci alpino a Madonna di Campiglio nel 2026 rappresenta un importante appuntamento pre-olimpico. Di seguito, troverai orari, info su trasmissione tv, startlist e streaming per seguire il torneo di slalom. Un'opportunità per apprezzare la preparazione degli atleti in vista delle Olimpiadi, in un contesto che unisce tradizione e alta competizione.
Si torna finalmente in pista per dare il via ad un lungo sprint che accompagnerà gli atleti verso il momento decisivo dell’annata, la competizione olimpica. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile riparte da una grande classica: la leggendaria 3-Tre ospita lo slalom speciale di Madonna di Campiglio. La prima manche inizierà alle ore 18:00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 21:00. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI MADONNA DI CAMPIGLIO ALLE 18.00 E ALLE 21.00 Il quinto appuntamento stagionale tra i pali stretti inaugura dunque il 2026 del Circo Bianco al maschile. In testa alla classifica di specialità c’è il norvegese Timon Haugan con 245 punti davanti ai francesi Clement Noel, secondo con 182, e Paco Rassat, terzo a due punti dal connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Madonna di Campiglio, tv, streaming
Leggi anche: Quando lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Courchevel, orari, streaming
Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:; Sci alpino femminile, slalom oggi a Kranjska Gora: a che ora e dove vederlo in diretta; Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming.
Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom maschile a Madonna di Campiglio: orari e programma - Tradizionale appuntamento infrasettimanale e serale sulle nevi di Madonna di Campiglio a partire dalle 18:00 (prima manche) per lo slalom maschile di Coppa ... fanpage.it
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Madonna di Campiglio, tv, streaming - Si torna finalmente in pista per dare il via ad un lungo sprint che accompagnerà gli atleti verso il momento decisivo dell'annata, la competizione ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve consolidarsi, la startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Madonna di ... oasport.it
ALPINO - Oggi a Malga Rivetta l'Us Asiago Sci ha proposto anche la prima prova del Grand Prix Lattebusche per la circoscrizione Fisi Padova - FISI Vicenza - FISI Verona. Tra le società, vittoria per l'Us Asiago Sci su Sci Club Gallio ASD e Olimpo SKI Team. A - facebook.com facebook
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kranjska Gora, tv, streaming - x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.