Quando fare sport? Esiste un' ora giusta e a rivelarlo è la scienza

Qual è il momento migliore per praticare sport? La risposta varia a seconda delle esigenze individuali e degli impegni quotidiani. La scienza ha comunque individuato alcune fasce orarie in cui l’attività fisica può risultare più efficace. In questo articolo, analizzeremo i fattori che influenzano la scelta dell’orario e come adattare l’esercizio alle proprie abitudini.

