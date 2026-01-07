Quando a Genova c' era la Befana del cantuné

Forse non tutti sono a conoscenza, ma a Genova in passato si celebrava la tradizione della “Befana del cantuné”. Questa ricorrenza, ormai meno diffusa, rappresenta un momento di convivialità e di radicata cultura locale, legato alle usanze popolari e alle tradizioni della città. Scopriamo insieme l’origine e il significato di questa antica celebrazione genovese.

Forse non tutti lo sanno, ma a Genova in passato era diffusa la ricorrenza della "Befana del cantuné".Innanzitutto è bene specificare che il termine cantuné a Genova era usato per indicare la polizia locale, coloro che sorvegliavano appunto gli angoli (i cantoni) della città.

