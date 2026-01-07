Qualità dell’aria nuove limitazioni Sospese le misure emergenziali

A Ferrara vengono sospese le misure emergenziali e riprendono le limitazioni ordinarie. Si tratta dei divieti in vigore per il miglioramento della qualità dell'aria. Sulla base del Bollettino Arpae, infatti, da ieri sono sospese le misure emergenziali. Si parla di interrompere le limitazioni per il miglioramento della qualità dell'aria in vigore nel territorio comunale di Ferrara dal 3 gennaio scorso. Torneranno quindi in vigore le limitazioni ordinarie per i veicoli più inquinanti, previste nel centro abitato di Ferrara dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dalle 8,30 alle 18,30, fino al 31 marzo 2026 (a seguito dell'ordinanza dell'amministrazione comunale). Montanariello (Pd): "Qualità dell'aria: l'assessore Venturini canta vittoria, ma il Veneto è ancora sotto infrazione europea" "Sentire l'assessore Venturini parlare di 'vittoria' sulla qualità dell'aria, appare quantomeno prematuro. Il buongiorno si vede dal mattino - facebook.com facebook Prime valutazioni sul monitoraggio della qualità dell' #aria in #FVG nel 2025 indicano l'anno appena finito come un buon anno per la qualità dell'aria ed evidenziano il rispetto degli attuali limiti normativi per gran parte degli inquinanti normati. bit.ly/4jvT x.com

