Putin tace e studia le mosse su Venezuela Iran e Ucraina
Mosca mantiene un atteggiamento di attesa riguardo alle recenti evoluzioni in Venezuela, Iran e Ucraina. La pausa per il Natale ortodosso sembra aver portato a una posizione di osservazione, senza commenti ufficiali, mentre si monitorano attentamente le situazioni che coinvolgono diverse aree geografiche e le relative iniziative diplomatiche.
Un'attesa prudente: così si può riassumere l'atteggiamento di Mosca - complice la pausa festiva per il Natale ortodosso - davanti ai drammatici sviluppi nei Caraibi, alla crisi iraniana e alle nuove iniziative diplomatiche per l' Ucraina. Anche se al Cremlino qualcuno non nasconde la soddisfazione per le crescenti tensioni tra l'Europa e gli Stati Uniti. Con il corso degli eventi in Venezuela.
