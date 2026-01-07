Purché finisca bene - Tempi Supplementari trama anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno | Sandro incontra la figlia che non vede da anni
Il 7 gennaio 2026 va in onda l'ultimo dei tre film della collana Rai “Purché finisca bene”, l'allenatore di hockey Sandro ritrova la figlia Thea, impegnata negli allenamenti sotto la guida di Julia, ex pattinatrice affascinante e determinata, con cui lui scoprirà di condividere più di quanto immagin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama, anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno: Sandro incontra la figlia che non vede da anni
Leggi anche: Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama, anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno: Sandro incontra la figlia che non vede da anni
Tempi supplementari stasera il film del ciclo Purché finisca bene; Ascolti tv 7 gennaio 2026 | Purché finisca bene – Tempi supplementari A testa alta Affari Tuoi La Ruota della Fortuna 29.5% | Dati Auditel; Purché finisca bene - Tempi Supplementari trama anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno | Sandro incontra la figlia che non vede da anni; Purché finisca bene – Tempi Supplementari | guida alla visione streaming RaiPlay e informazioni utili.
Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama e cast del film con Giuseppe Zeno - Tempi Supplementari, trama e cast del film con Giuseppe Zeno ... tg24.sky.it
La fiction di Canale 5 straccia la concorrenza. Battuto il film tv di Rai 1 “Purché finisca bene – Tempi supplementari” - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.