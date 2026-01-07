Purché finisca bene - Tempi Supplementari trama anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno | Sandro incontra la figlia che non vede da anni

Da ilgiornaleditalia.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 gennaio 2026 va in onda l'ultimo dei tre film della collana Rai “Purché finisca bene”, l'allenatore di hockey Sandro ritrova la figlia Thea, impegnata negli allenamenti sotto la guida di Julia, ex pattinatrice affascinante e determinata, con cui lui scoprirà di condividere più di quanto immagin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

purch233 finisca bene tempi supplementari trama anticipazioni e cast del film di stasera con giuseppe zeno sandro incontra la figlia che non vede da anni

© Ilgiornaleditalia.it - Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama, anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno: Sandro incontra la figlia che non vede da anni

Leggi anche: Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama, anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno: Sandro incontra la figlia che non vede da anni

Leggi anche: Purché finisca bene - Tempi Supplementari, trama, anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno: Sandro incontra la figlia che non vede da anni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Tempi supplementari stasera il film del ciclo Purché finisca bene; Ascolti tv 7 gennaio 2026 | Purché finisca bene – Tempi supplementari A testa alta Affari Tuoi La Ruota della Fortuna 29.5% | Dati Auditel; Purché finisca bene - Tempi Supplementari trama anticipazioni e cast del film di stasera con Giuseppe Zeno | Sandro incontra la figlia che non vede da anni; Purché finisca bene – Tempi Supplementari | guida alla visione streaming RaiPlay e informazioni utili.

purch233 finisca bene tempiPurché finisca bene - Tempi Supplementari, trama e cast del film con Giuseppe Zeno - Tempi Supplementari, trama e cast del film con Giuseppe Zeno ... tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.