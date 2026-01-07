Punteremo sulla tutela del territorio sulla biodiversità e sul rafforzamento del ruolo del Parco
La comunità del Parco Regionale dei Colli Euganei ha approvato il bilancio di previsione e il piano delle attività 2026-2028, strumenti che definiscono le priorità dell’ente. L’obiettivo principale è rafforzare la tutela del territorio, preservare la biodiversità e valorizzare il ruolo del parco come patrimonio naturale e culturale della regione. Questi documenti rappresentano un impegno concreto per uno sviluppo sostenibile e responsabile nel rispetto dell’ambiente.
