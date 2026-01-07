Puglia voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi | più di 150 passeggeri in pista

A causa di una protesta in corso, i voli diretti dalla Puglia verso Tirana sono stati dirottati all'aeroporto di Brindisi. Oltre 150 passeggeri si trovano attualmente in attesa, mentre le forze dell'ordine presidiano l'area per garantire la sicurezza. La situazione è sotto stretta sorveglianza e si stanno monitorando gli sviluppi.

Voli per Tirana dirottati a Brindisi, scoppia il caos in aeroporto: i passeggeri occupano la pista. Torneranno in traghetto - Un gruppo di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana e dirottati a Brindisi per maltempo, sta protestando nello scalo salentino e, dopo avere forzato i controlli di sicurez ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, voli per Tirana dirottati: passeggeri raggiungeranno l’Albania in traghetto - Altri 39 passeggeri saranno trasportati in autobus all’aeroporto di Fiumicino, da dove partiranno con un volo diretto verso Tirana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. giornaledipuglia.com

I due voli WizzAir sono atterrati in Puglia nel cuore della notte e in mattinata hanno superato i gate - facebook.com facebook

Pioggia e forti raffiche di vento in Puglia, alberi caduti a Maruggio. Tre voli in arrivo a Brindisi dirottati a Bari x.com

