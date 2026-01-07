Puglia voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi | più di 150 passeggeri in pista

Da ildifforme.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di una protesta in corso, i voli diretti dalla Puglia verso Tirana sono stati dirottati all'aeroporto di Brindisi. Oltre 150 passeggeri si trovano attualmente in attesa, mentre le forze dell'ordine presidiano l'area per garantire la sicurezza. La situazione è sotto stretta sorveglianza e si stanno monitorando gli sviluppi.

L'aeroporto si trova attualmente sotto stretta sorveglianza con le forze dell'ordine impegnate a presidiare la protesta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

puglia voli diretti a tirana dirottati a brindisi pi249 di 150 passeggeri in pista

© Ildifforme.it - Puglia, voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi: più di 150 passeggeri in pista

Leggi anche: Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi: i passeggeri si ribellano e occupano la pista dell’aeroporto

Leggi anche: Maltempo su Tirana, voli dirottati a Brindisi: centinaia di passeggeri occupano la pista

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Voli dirottati a Brindisi per il maltempo, passeggeri tornano in Albania con traghetto.

puglia voli diretti tiranaAEROPORTI DI PUGLIA * MALTEMPO: «VOLI DIROTTATI A BRINDISI, I PASSEGGERI DIRETTI IN ALBANIA RAGGIUNGERANNO TIRANA IN TRAGHETTO» - Raggiungeranno l’Albania in traghetto i passeggeri che nella scorsa notte sono stati dirottati sull’aeroporto di Brindisi per avverse condizioni ... agenziagiornalisticaopinione.it

puglia voli diretti tiranaVoli per Tirana dirottati a Brindisi, scoppia il caos in aeroporto: i passeggeri occupano la pista. Torneranno in traghetto - Un gruppo di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana e dirottati a Brindisi per maltempo, sta protestando nello scalo salentino e, dopo avere forzato i controlli di sicurez ... lagazzettadelmezzogiorno.it

puglia voli diretti tiranaBrindisi, voli per Tirana dirottati: passeggeri raggiungeranno l’Albania in traghetto - Altri 39 passeggeri saranno trasportati in autobus all’aeroporto di Fiumicino, da dove partiranno con un volo diretto verso Tirana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. giornaledipuglia.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.