PS5 Sony presenta la collezione Hyperpop con DualSense e cover in tre nuovi colori
Sony introduce la collezione Hyperpop per PlayStation 5, una linea di accessori che include il controller DualSense e cover disponibili in tre nuovi colori. Questa proposta mira a offrire ai giocatori un’opportunità di personalizzazione elegante e discreta, mantenendo funzionalità e qualità tipiche del marchio. La collezione si rivolge a chi desidera distinguersi con un tocco di stile senza rinunciare alla praticità.
Sony ha svelato ufficialmente la collezione Hyperpop, una nuova linea di accessori per PlayStation 5 pensata per dare un’identità estetica ancora più marcata alla console. La proposta comprende nuovi controller DualSense wireless e coperture per PS5, caratterizzati da un design che unisce il nero lucido a colori neon molto accesi. L’obiettivo dichiarato è quello di portare un’estetica “rumorosa” e riconoscibile negli spazi di gioco, con questa collezione che rappresenta un’ulteriore espansione dell’offerta di personalizzazione hardware di Sony. La Hyperpop Collection si articola in tre varianti cromatiche distinte. 🔗 Leggi su Game-experience.it
