Sony introduce la collezione Hyperpop per PlayStation 5, una linea di accessori che include il controller DualSense e cover disponibili in tre nuovi colori. Questa proposta mira a offrire ai giocatori un’opportunità di personalizzazione elegante e discreta, mantenendo funzionalità e qualità tipiche del marchio. La collezione si rivolge a chi desidera distinguersi con un tocco di stile senza rinunciare alla praticità.

Sony ha svelato ufficialmente la collezione Hyperpop, una nuova linea di accessori per PlayStation 5 pensata per dare un’identità estetica ancora più marcata alla console. La proposta comprende nuovi controller DualSense wireless e coperture per PS5, caratterizzati da un design che unisce il nero lucido a colori neon molto accesi. L’obiettivo dichiarato è quello di portare un’estetica “rumorosa” e riconoscibile negli spazi di gioco, con questa collezione che rappresenta un’ulteriore espansione dell’offerta di personalizzazione hardware di Sony. La Hyperpop Collection si articola in tre varianti cromatiche distinte. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PS5, Sony presenta la collezione Hyperpop con DualSense e cover in tre nuovi colori

Leggi anche: Sony presenta il nuovo monitor PlayStation da 27 pollici con ricarica DualSense integrata

Leggi anche: Ps5 migliora la durata della batteria del controller dualsense

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

PlayStation Store: sconti di gennaio 2026 su PS4 e PS5; 3 console per il retrogaming in offerta su Amazon: affrettati e risparmia ora!; Il presunto metodo di jailbreak per PS5 aumenta i prezzi per il vecchio gioco di Star Wars su eBay; PlayStation Plus Essential: svelati i giochi gratis di gennaio 2026 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sony presenta la collezione Hyperpop per PS5, con DualSense e coperture in nuovi colori - Se volete dare un nuovo look alla vostra PS5, sappiate che potete farlo tra pochi mesi con la collezione Hyperpop: vediamo il prezzo e la data di uscita dei nuovi accessori. multiplayer.it