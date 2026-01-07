proxima music apre il nuovo anno con dieci giornate di lezioni gratuite

Proxima Music inaugura il 2026 con dieci giornate di lezioni gratuite. La scuola di musica cittadina offre, da oggi a sabato 17 gennaio, un’opportunità di avvicinarsi agli strumenti musicali attraverso sessioni gratuite dedicate a tutte le età. Un’occasione per scoprire il piacere della musica e approfondire la propria passione in un ambiente accogliente e professionale.

Il 2026 di Proxima Music prende il via con dieci giorni di open day. La scuola di musica cittadina apre il nuovo anno con un ciclo di lezioni gratuite di vari strumenti che, da oggi a sabato 17 gennaio, offriranno a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di vivere un primo approccio al mondo delle sette note. Le giornate di prova, ospitate dalla sede della scuola in via Severi, interesseranno il basso, la fisarmonica, la produzione musicale, il sassofono, il clarinetto e la tromba, offrendo ulteriori occasioni per conoscere i docenti, approfondire le proposte didattiche e mettersi alla prova tra percorsi di musica classica e percorsi di musica moderna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

