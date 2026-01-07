Provincia al voto nel 2026 con l' incognita dell' assenza di Aprilia commissariata
Nel 2026 si terranno le elezioni provinciali, ma la situazione di Aprilia presenta un’eccezione significativa. La città, infatti, è attualmente commissariata e priva di un sindaco e di consiglieri comunali, quindi non potrà partecipare attivamente alle votazioni provinciali. Questa circostanza solleva interrogativi sulle modalità e sugli esiti delle elezioni in quella provincia, evidenziando le sfide legate alla rappresentanza territoriale in assenza di un’amministrazione comunale funzionante.
L’incognita c’è, ed è relativa all’assenza dai giochi del Comune di Aprilia. Che è commissariato. E quindi non ha sindaco o consiglieri comunali che possano essere elettorato attivo e passivo. Ed è un’assenza pesante, essendo il secondo Comune per popolazione della provincia pontina.La Provincia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
