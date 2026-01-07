Gli avvocati delle vittime del Constellation evidenziano i rischi associati alla libertà dei gestori, i coniugi Moretti. La procuratrice del Canton Vallese, tuttavia, afferma che non ci sono prove di rischio di fuga. La questione rimane al centro del dibattito legale, con preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle prove rimosse.

La procuratrice del Canton Vallese: ‘Non ci sono indicazioni di rischio di fuga’. “Per me, è un rischio aver lasciato in libertà i gestori del Constellation, i coniugi Moretti. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime.” Queste parole di Sébastien Fanti, avvocato di diverse famiglie coinvolte nella tragedia di Capodanno 2020 a Crans-Montana, riassumono il clima di forte tensione che accompagna il caso. La procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, ha ribadito la propria posizione: “In questa fase, non ci sono indicazioni di rischio di fuga, collusione o recidiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Prove rimosse, è un rischio lasciarli liberi’: gli avvocati delle vittime del Constellation denunciano

Leggi anche: Meloni: “Senza avvocati liberi non c’è giustizia. La separazione delle carriere è cruciale”

Leggi anche: Crans-Montana, perché i proprietari del ?Le Constellation? non possono essere arrestati. Oggi il rimpatrio delle salme di 5 giovani vittime italiane

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ha chiesto subito prove a Trump dello stato di salute di Maduro e della moglie. Nata a Caracas nel 1969, è stata presidente dell'Assemblea nazionale costituente dal 4 agosto 2017 al 14 giugno 2018. Figura chiave e di spicco nel panorama politico venezuela - facebook.com facebook