Pronto soccorso siciliani sovraffollati lunghe code e situazione incandescente

Negli ultimi giorni, i pronto soccorso in Sicilia hanno affrontato un aumento significativo di accessi, con lunghe attese e risorse sotto pressione. La crescita dei casi influenzali ha aggravato la situazione, rendendo difficile gestire le richieste di emergenza. Questa situazione evidenzia le sfide del sistema sanitario regionale di fronte a un incremento improvviso di pazienti.

La situazione dei pronto soccorso in Sicilia è incandescente: nelle ultime due settimane l'impennata delle sindromi influenzali ha messo in grave sofferenza l'intero sistema ospedaliero siciliano. L'influenza sta creando sacche di sovraffollamento - con punte che in alcuni nosocomi palermitani superano il 350% - per via dei pazienti che permangono nelle struttura di emergenza, in attesa del ricovero. Palermo, influenza e pronto soccorso sotto pressione: task force al Policlinico; Matteo Bassetti sull'influenza attacca gli italiani, se ne fregano: lo sfogo sugli ospedali superaffollati. Pronto soccorso siciliani sovraffollati, boom di casi di influenza - La situazione dei pronto soccorso in Sicilia è incandescente: nelle ultime due settimane l'impennata delle sindromi influenzali ha messo in grave sofferenza l'intero sistema ospedaliero siciliano.

Influenza in Sicilia, boom di accessi al pronto soccorso nel Nisseno - GELA – Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela (Caltanissetta), “con prevalenza della variante K”, dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che ... livesicilia.it

Emergenza influenza, Pronto Soccorso in tilt e ricoveri programmati sospesi, task force al Policlinico - Il picco di ricoveri manda in tilt il sistema,, si studia la temporanea trasformazione di posti letto attualmente a bassa occupazione in posti letto di area medica, per rispondere all’aumento della do ... blogsicilia.it

Boom di pazienti con influenza nell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, «con prevalenza della variante K», dicono i medici impegnati tra le corsie del nosocomio gelese, che intasano il pronto soccorso x.com

