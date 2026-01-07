Pronto soccorso di Salerno in affanno | ambulanze in coda e criticità gestionali

Il pronto soccorso di Salerno sta attraversando un periodo di forte pressione, con code di ambulanze e problemi nella gestione degli accessi. La situazione evidenzia alcune criticità che interessano il principale presidio ospedaliero della città, richiedendo attenzione e interventi per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Giornate particolarmente difficili per il principale presidio ospedaliero di Salerno, dove continuano a registrarsi gravi criticità legate all’accesso al Pronto soccorso. Nelle ultime ore si sono formate nuove code di ambulanze, mentre utenti e operatori segnalano disorganizzazione e disservizi diffusi. La struttura sanitaria vive una fase complessa sotto il profilo gestionale e organizzativo, con difficoltà che sembrano interessare più settori e che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza. Una situazione resa ancora più delicata dall’assenza di una direzione generale pienamente operativa. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pronto soccorso di Salerno in affanno: ambulanze in coda e criticità gestionali Leggi anche: L'Udc chiede di visitare il Pronto soccorso di Salerno, Polichetti: “Vogliamo verificare le criticità” Leggi anche: Il pronto soccorso come sintomo di una sanità pubblica in affanno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pronto soccorso in affanno: Fatto che non dovrebbe soprendere nessuno; Ruggi, la Cgil denuncia un taglio dei salari accessori per 1,6 milioni; Ps al Ruggi, posti solo in piedi. Pronto soccorso di Salerno in affanno: ambulanze in coda e criticità gestionali - Giornate particolarmente difficili per il principale presidio ospedaliero di Salerno, dove continuano a registrarsi gravi criticità legate all’accesso al ... zon.it

