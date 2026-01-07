Pronto soccorso di Salerno in affanno | ambulanze in coda e criticità gestionali

Da zon.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pronto soccorso di Salerno sta attraversando un periodo di forte pressione, con code di ambulanze e problemi nella gestione degli accessi. La situazione evidenzia alcune criticità che interessano il principale presidio ospedaliero della città, richiedendo attenzione e interventi per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.

Giornate particolarmente difficili per il principale presidio ospedaliero di Salerno, dove continuano a registrarsi gravi criticità legate all’accesso al Pronto soccorso. Nelle ultime ore si sono formate nuove code di ambulanze, mentre utenti e operatori segnalano disorganizzazione e disservizi diffusi. La struttura sanitaria vive una fase complessa sotto il profilo gestionale e organizzativo, con difficoltà che sembrano interessare più settori e che incidono direttamente sulla qualità dell’assistenza. Una situazione resa ancora più delicata dall’assenza di una direzione generale pienamente operativa. 🔗 Leggi su Zon.it

pronto soccorso di salerno in affanno ambulanze in coda e criticit224 gestionali

© Zon.it - Pronto soccorso di Salerno in affanno: ambulanze in coda e criticità gestionali

Leggi anche: L'Udc chiede di visitare il Pronto soccorso di Salerno, Polichetti: “Vogliamo verificare le criticità”

Leggi anche: Il pronto soccorso come sintomo di una sanità pubblica in affanno

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Pronto soccorso in affanno: Fatto che non dovrebbe soprendere nessuno; Ruggi, la Cgil denuncia un taglio dei salari accessori per 1,6 milioni; Ps al Ruggi, posti solo in piedi.

pronto soccorso salerno affannoPronto soccorso di Salerno in affanno: ambulanze in coda e criticità gestionali - Giornate particolarmente difficili per il principale presidio ospedaliero di Salerno, dove continuano a registrarsi gravi criticità legate all’accesso al ... zon.it

Salerno, dieci medici in arrivo al pronto soccorso - Via libera della direzione strategica del Ruggi alla delibera per l’indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per ... ilmattino.it

pronto soccorso salerno affannoCorigliano Rossano, Pronto soccorso in affanno e ambulanze bloccate - Alla base dei disservizi e delle difficoltà c’è la storica carenza di personale infermieristico ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.