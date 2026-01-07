Pronostico Wrexham-Nottingham Forest | dare continuità
Il match Wrexham-Nottingham Forest, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di proseguire il percorso in competizione. Dopo una serie di sconfitte, il Nottingham Forest ha ritrovato fiducia con una vittoria in trasferta. Di seguito, analisi delle probabili formazioni, pronostico e informazioni su come seguire la partita.
Wrexham-Nottingham Forest è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Dopo quattro sconfitte di fila il Nottingham Forest è riuscito a tornare clamorosamente alla vittoria in trasferta sul campo del West Ham. Lo ha fatto subendo lo svantaggio, con fortuna è rimasto in partita, e poi piazzando una clamorosa rimonta. Vincere aiuta sempre a vincere e contro i gallesi del Wrexham, formazione che stazione a metà classifica nel massimo campionato, la soluzione per uscire davvero del tutto dalla crisi è quella di portare a casa il passaggio del turno. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Nottingham Forest–Manchester City: preview e pronostico. City in corsa titolo, Forest aggrappato al City Ground
Leggi anche: Pronostico Nottingham Forest-Chelsea: è già sulla graticola
