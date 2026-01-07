Pronostico Milan-Genoa | la striscia tocca 17

Il match tra Milan e Genoa, valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si disputerà giovedì alle 20:45. In questa occasione analizzeremo statistiche, formazioni e pronostici per offrire un quadro completo dell’incontro, disponibile anche in diretta tv e streaming. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali nel campionato in corso.

Milan-Genoa è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ipotizzabile, non tanto per la rosa che ha a disposizione – falcidiata inoltre da molti infortuni – che il Milan se la potesse giocare in questo modo con Napoli e Inter lì in testa alla classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ipotizzabile per Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni, ipotizzabile per il fatto che questa squadra non ha nessun impegno in mezzo alla settimana quindi ha la possibilità di preparare nel migliore dei modi le partite.

Pronostico AC Milan vs Genoa – 8 Gennaio 2026 - Il confronto tra AC Milan e Genoa, valido per la Serie A, in programma allo Stadio Giuseppe Meazza l’8 Gennaio 2026 alle 20:45, promette intensità e valore ... news-sports.it

Milan-Genoa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Genoa (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico ... msn.com

Inter-Bologna, Chivu all'attacco per il controsorpasso sul Milan: il pronostico x.com

Chi vince la Serie A 2025-26: Inter, Milan o Napoli La Fiorentina retrocede in Serie B Il pronostico dell'algoritmo non lascia dubbi - facebook.com facebook

