Pronostico Getafe-Real Sociedad | la mossa per il colpo ospite

Il match tra Getafe e Real Sociedad, valido per la diciannovesima giornata della Liga, si disputerà venerdì. Si tratta di un incontro importante per entrambe le squadre, con la Sociedad che mira a consolidare la propria posizione in classifica. In questo articolo, analizzeremo le formazioni e proporremo un pronostico obiettivo, basato sui dati e le statistiche disponibili.

Getafe-Real Sociedad è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Tre punti in favore del Getafe dividono in classifica queste due squadre. Ventuno e diciotto. E tutti si aspettavano senza dubbio qualcosa di meglio da parte dei baschi che vivono una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con il pareggio sul campo del Vallecano, il Getafe ha messo fine a una serie di quattro partite con altrettante sconfitte iniziando con un mezzo sorriso il nuovo anno.

