Pronostici di oggi 7 gennaio | prosegue la lotta scudetto

Ecco i pronostici di oggi, 7 gennaio, con un focus sulla lotta scudetto. Dopo la recente prestazione contro il Bologna, l’Inter mira a mantenere il vantaggio di almeno due punti sul Napoli, in vista dello scontro diretto in programma nel fine settimana. Un aggiornamento utile per chi segue da vicino il campionato e desidera analizzare le prospettive delle squadre coinvolte nella corsa al titolo.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 7 gennaio. Per i nerazzurri, dopo l'ottima prova contro il Bologna, il traguardo minimo è arrivare a +2 allo scontro diretti contro il Napoli in programma nel fine settimana. Anche il Napoli però ha fatto un figurone contro la Lazio all'Olimpico e non vuole fare passi falsi.

