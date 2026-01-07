Progressisti il dado è quasi tratto Ceccarelli vicino all’incoronazione ma prende campo il ticket con Tenti

Tra poche ore si definisce ufficialmente la candidatura del centrosinistra, con Ceccarelli vicino all’incoronazione. Tuttavia, emerge un nuovo fronte con il ticket Tenti, che potrebbe cambiare gli equilibri. Il quadro si sta delineando, e il campo progressista si avvicina alla conclusione della propria strategia, consolidando metodo e percorso verso le elezioni. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di conoscere le scelte definitive.

Il giro di boa tra una manciata di ore. Il campo progressista chiude il cerchio su metodo e road map verso il voto. Non solo le "regole" su come si lavora alla campagna elettorale, su quali temi e disegno strategico per la città dei prossimi anni, perchè la messa a punto della macchina sul piano operativo e programmatico accelera anche la scelta del candidato sindaco. Domani il via libera della coalizione (Pd, Casa Riformista, Avs, 5Stelle (confini dell'alleanza apertissimi) al lavoro condotto in questi mesi e sottotraccia dai leader dello schieramento. Con un plus per il Pd: il segretario dell'unione comunale Luciano Ralli ha tessuto la tela con pazienza, puntando all'unità dello schieramento e tra i dem, limando le divergenze.

