Produzione auto minimo storico | l’Italia sotto i livelli di 70 anni fa

La produzione di automobili in Italia raggiunge il minimo storico, scendendo a livelli inferiori a quelli di 70 anni fa. Questa tendenza riflette una fase di crisi per l’industria automobilistica nazionale, evidenziando sfide significative e un rallentamento generale del settore. Analizzare le cause e le conseguenze di questa situazione è essenziale per comprendere il futuro dell’automotive nel nostro Paese.

La fotografia dell’industria automobilistica italiana si fa sempre più nitida, e il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Il 2025 segna un punto di minimo storico per la produzione nazionale, una soglia che non veniva toccata da oltre settant’anni e che certifica una crisi ormai strutturale, non più episodica. Produzione sotto i livelli storici: il dato che cambia la prospettiva. I numeri raccontano una realtà difficile da aggirare. Nel corso dell’anno appena chiuso, Stellantis ha prodotto in Italia meno di 380mila veicoli complessivi, tra autovetture e mezzi commerciali. Una caduta netta, che interrompe qualsiasi illusione di stabilizzazione e riporta il settore a livelli che non si registravano dal secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Produzione auto, minimo storico: l’Italia sotto i livelli di 70 anni fa Leggi anche: In Italia sempre meno figli, nascite al minimo storico. E l'età delle mamme sale a 32 anni Leggi anche: Reddito disponibile reale in Italia nel 2024 ancora sotto i livelli del 2008: solo la Grecia fa peggio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Produzione auto Italia: dati così bassi non si registravano dagli anni ’50 - Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato un articolo sui dati di produzione di auto in Italia nei primi sei mesi del 2025. motorionline.com Stellantis, produzione in Italia sotto 380 mila veicoli nel 2025 (-20,1%): auto a -24,5%, Mirafiori unica fabbrica in crescita x.com Nel 2025 la produzione di Stellantis è scesa sotto 380 mila unità, tra autovetture e veicoli commerciali, con una riduzione complessiva del 20%, che arriva a -24,5% per le auto. Sono i dati illustrati dal segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano. #AN - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.