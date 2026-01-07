Produzione auto minimo storico | l’Italia sotto i livelli di 70 anni fa

La produzione di automobili in Italia raggiunge il minimo storico, scendendo a livelli inferiori a quelli di 70 anni fa. Questa tendenza riflette una fase di crisi per l’industria automobilistica nazionale, evidenziando sfide significative e un rallentamento generale del settore. Analizzare le cause e le conseguenze di questa situazione è essenziale per comprendere il futuro dell’automotive nel nostro Paese.

La fotografia dell’industria automobilistica italiana si fa sempre più nitida, e il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante. Il 2025 segna un punto di minimo storico per la produzione nazionale, una soglia che non veniva toccata da oltre settant’anni e che certifica una crisi ormai strutturale, non più episodica. Produzione sotto i livelli storici: il dato che cambia la prospettiva. I numeri raccontano una realtà difficile da aggirare. Nel corso dell’anno appena chiuso, Stellantis ha prodotto in Italia meno di 380mila veicoli complessivi, tra autovetture e mezzi commerciali. Una caduta netta, che interrompe qualsiasi illusione di stabilizzazione e riporta il settore a livelli che non si registravano dal secondo dopoguerra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

