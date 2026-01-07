Procuratore del Venezuela | ‘Maduro ha immunità diplomatica’

Il procuratore del Venezuela ha dichiarato che il presidente Nicolás Maduro gode di immunità diplomatica, chiedendo al giudice statunitense Alvin K. Hellerstein di rispettare il diritto internazionale nel procedimento in corso. La questione riguarda le implicazioni legali dell'immunità diplomatica e il rispetto delle norme internazionali in ambito giudiziario. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti, evidenziando l'importanza del quadro legale internazionale.

Il magistrato ha chiesto al giudice statunitense Alvin K. Hellerstein, responsabile del caso negli Usa, di rispettare il diritto internazionale.

