primo sciopero del 2026 per il personale ferroviario a rischio i treni per 24 ore

Il primo sciopero del 2026 coinvolge il personale ferroviario, con un'interruzione di 24 ore prevista dal 9 al 10 gennaio. Indetto da Cub Trasporti e Sgb, l'agitazione potrebbe influire su treni regionali, a lunga percorrenza e alta velocità, dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato. Si consiglia di verificare eventuali variazioni o aggiornamenti sui servizi prima di pianificare i propri spostamenti.

Primo sciopero di 24 ore dei treni del 2026. La manifestazione, indetta da Cub Trasporti e Sgb, è in programma dalle ore 21 di venerdì 9 alle ore 21 di sabato 10 gennaio, e potrà interessare le corse regionali, lunga percorrenza e alta velocità.

