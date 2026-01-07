Prima categoria Lotteria Italia 2025-26 i biglietti estratti | vinti 5 milioni di euro a Roma

Ecco i numeri e i codici dei biglietti vincenti della prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è stato estratto il 6 gennaio 2026 durante la trasmissione “Affari tuoi” su RAI, con alcuni vincitori a Roma. Di seguito, i dettagli sui biglietti che hanno conquistato i premi più importanti di questa edizione.

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Prima categoria Lotteria Italia 2025-26, i biglietti estratti: vinti 5 milioni di euro a Roma - Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2025- fanpage.it

Il girone H del campionato di Prima categoria vede in testa due squadre a pari punti il Club Serre e il Quadrivio. Chiudono la classifica Faraone e Sapri - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.