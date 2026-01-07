Prima categoria Lotteria Italia 2025-26 i biglietti estratti | vinti 5 milioni di euro a Roma
Ecco i numeri e i codici dei biglietti vincenti della prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è stato estratto il 6 gennaio 2026 durante la trasmissione “Affari tuoi” su RAI, con alcuni vincitori a Roma. Di seguito, i dettagli sui biglietti che hanno conquistato i premi più importanti di questa edizione.
Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026: i numeri e i codici dei biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro estratto la sera del 6 gennaio 2026 durante la trasmissione RAI “Affari tuoi”. Dove sono stati venduti e a quanto ammontano i premi di prima categoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
