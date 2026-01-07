Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore importante per il settore energetico. Al 6 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a 0,297 euro/Smc. Questa cifra riflette le condizioni di mercato attuali e può influenzare le decisioni di acquisto e vendita di gas naturale. Conoscere l’andamento del prezzo del gas è fondamentale per operatori e consumatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 6 Gennaio 2026, è pari a 0,297 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 31,49 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc (quindi 31,49 10,69 = 2,946 euroSmc). Tuttavia, per uniformità e arrotondamento, il valore di riferimento per il mercato italiano è 0,297 euroSmc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai picchi di inizio dicembre 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Sabato 3 gennaio 2026; Prezzo gas al metro cubo oggi; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 6 gennaio 2026; Aumenti bollette luce e gas 2025-2026: previsioni e strategie per risparmiare. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Bollette gas, a dicembre prezzo in calo del 2,3% per i clienti vulnerabili - E’ quanto comunica l’ Arera sottolineando che lo scorso mese il prezzo della sola materia prima, per i clienti nel servizio di tut ... repubblica.it

Oggi il prezzo medio del gasolio è 1,680 euro al litro, mentre la benzina è ferma a 1,650 euro al litro, con un divario di 3 centesimi a litro. - facebook.com facebook

Motorola Edge 60 Pro cala di prezzo: è lui il mid-range da prendere oggi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.