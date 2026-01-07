Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un dato importante per chi desidera monitorare i costi energetici. Aggiornato quotidianamente, questo valore permette di avere una panoramica precisa e affidabile sull’andamento del mercato, facilitando una gestione consapevole delle spese legate all’utilizzo della materia prima. Conoscere il prezzo corrente aiuta a pianificare meglio i consumi e a prendere decisioni informate.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di offerta o di fornitore. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc (dato aggiornato a Settembre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

