Prezzi dinamici sull’Alta Velocità | dal 2026 cambia il costo dei biglietti delle Frecce Cosa significa per i viaggiatori

A partire dal 1° gennaio 2026, i biglietti delle Frecce di Trenitalia adotteranno un sistema di prezzi dinamici. Questo cambiamento significa che il costo varierà in base a domanda, disponibilità e tempo di acquisto, introducendo un modo più flessibile di tarifazione per i viaggiatori dell’Alta Velocità. Una novità che influenzerà la pianificazione e la gestione dei biglietti, offrendo nuove opportunità e sfide per chi viaggia regolarmente.

Dal 1° gennaio 2026 il prezzo dei biglietti dell'Alta Velocità Trenitalia (le Frecce) entra in una nuova fase: arriva in modo strutturale il pricing dinamico, cioè un sistema in cui il costo del biglietto varia in base a domanda, disponibilità dei posti e momento dell'acquisto. In pratica: il biglietto non ha più un prezzo "quasi

