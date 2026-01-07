Preso il killer del capotreno | sfugge due volte alla cattura l’arresto a Desenzano

A Desenzano del Garda, la polizia ha arrestato Marin Jelenic, 36 anni, dopo una fuga di oltre 24 ore. L’uomo, ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, era riuscito a scappare due volte prima di essere fermato. L’arresto conclude un breve periodo di ricerca, segnato da tentativi di fuga e dall’attenzione delle forze dell’ordine.

Lo hanno fermato a Desenzano del Garda, mettendo fine a una fuga durata poco più di 24 ore. Marin Jelenic, 36 anni, è stato arrestato dalla polizia dopo essere scappato da Bologna in seguito all' omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nel parcheggio riservato al personale ferroviario. A Desenzano era arrivato in autobus da Milano, ultimo tentativo di far perdere le proprie tracce. La notte di lunedì era riuscito a sfuggire per un soffio. I carabinieri di Fiorenzuola d'Arda, nel piacentino, lo avevano fatto scendere da un treno regionale Bologna-Milano intorno alle 20, identificandolo senza sapere che fosse ricercato.

