Presidio per il cittadino Nasce il comitato Sì Seprara - Roma Capitale

È nato il comitato Sì Seprara - Roma Capitale, un presidio per il cittadino. La questione della separazione delle carriere nella magistratura è tornata all’attenzione pubblica, riflettendo la crescente consapevolezza che il sistema attuale necessita di riforme. Questo dibattito, alimentato da esigenze di maggiore trasparenza e efficienza, coinvolge tutta la collettività e richiede un approfondimento oggettivo e responsabile.

La separazione delle carriere nella magistratura è tornata al centro del dibattito pubblico non per un improvviso slancio riformatore della politica, ma perché cresce, nel Paese, la consapevolezza che il sistema attuale non regge più. Non sul piano della fiducia, non su quello dell'equilibrio tra i poteri, non su quello della percezione di imparzialità della giustizia. È dentro questo spazio che si colloca l'iniziativa del Comitato referendario Sì Separa - Roma Capitale, nato per sostenere le ragioni del Sì al prossimo referendum costituzionale sulla giustizia. L'idea di fondo è lineare, quasi elementare: chi accusa e chi giudica non dovrebbe appartenere alla stessa carriera, condividere gli stessi percorsi, le stesse dinamiche associative, la medesima cultura interna.

