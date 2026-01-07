Presidio in piazza | Aggressione americana

Lunedì scorso, davanti al Sacrario Partigiano, si è svolto un presidio promosso dalla Consulta Popolare per denunciare l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela. L’evento ha avuto l’obiettivo di evidenziare quanto avviene nel paese sudamericano, sostenendo la legittimità del governo venezuelano e mettendo in luce le tensioni legate alle risorse energetiche. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione e di discussione sulla politica internazionale.

Lunedì scorso davanti al Sacrario Partigiano, la Consulta Popolare ha organizza un presidio per denunciare "l'aggressione americana al Venezuela, al suo legittimo presidente e alle sue risorse energetiche". La Modena solidale e antifascista, che in questi mesi si è schierata dalla parte di Gaza, "con altrettanta decisione si schiererà contro la guerra di rapina messa in atto da Trump – avallata dai governi euroatlantici – riconoscendo nel colonialismo occidentale il medesimo nemico dei popoli, della giustizia, del diritto internazionale". Dopo 4 anni "di retoriche russofobiche su 'l'aggredito e l'aggressore', ci aspettiamo un ampio pronunciamento a favore di uno stato sovrano aggredito ed invaso allo scopo dichiarato di espropriare le sue ricchezze petrolifere.

Venezuela, presidio in piazza Castello dopo l'attacco Usa: "Giù le mani dal Venezuela" - Nel tardo pomeriggio di sabato, 3 gennaio, decine attivisti e militanti di diverse sigle politiche di sinistra, da Potere al Popolo a Rifondazione Comunista, si sono ... torinotoday.it

Venezuela, anche Europa Verde/Avs al presidio di Piazza Verdi: “Da Usa aggressione arbitraria e brutale” - Anche Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra aderisce al presidio "A fianco del Venezuela, contro l'aggressione Usa", in programma oggi pomeriggio in ... msn.com

IMPERIA: "GIÙ LE MANI DAL VENEZUELA!" IN PIAZZA DE AMICIS UN PRESIDIO CONTRO L'ATTACCO STATUNITENSE / FOTO E VIDEO - facebook.com facebook

Prima il presidio ProPal in piazza della Scala, poi il sit-in davanti al consolato statunitense contro l’attacco militare al Venezuela #Milano #Venezuela x.com

