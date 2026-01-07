Presentazione del progetto Vivi… Sogna con il teatro | teatro e alfabetizzazione digitale per gli over 65
Alle ore 16:45 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di via Siena 5 si terrà la presentazione del progetto “Vivi… Sogna con il teatro”. Promosso dall’Associazione Culturale Si può fare in collaborazione con Archeoclub Catania, il progetto mira a integrare teatro e alfabetizzazione digitale per gli over 65, offrendo nuove opportunità di socializzazione e apprendimento per questa fascia di età.
Oggi, alle ore 16:45, presso l’Auditorium dell'Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di via Siena 5, si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Vivi. Sogna con il teatro”, promosso dall’Associazione Culturale Si può fare in collaborazione con Archeoclub Catania.Il progetto, finanziato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: “La scuola del teatro” di Carullo- Minasi: musica, prosa e teatro per l’infanzia grazie al progetto Bando Periferie
Leggi anche: Al Teatro Arbostella il “meta teatro” che diverte: Quinte in scena con gli Ignoti di Napoli
Polla - Presentazione Progetto Riqualificazione e Messa in Sicurezza Lungofiume Tanagro Aula Consiliare "Santa Chiara" Mercoledì 7 Gennaio 2026 Ore 10:00 Interventi Massimo Loviso, Sindaco di Polla Rossella Isoldi, Assessore LL.PP Paolo Discetti, In - facebook.com facebook
Al Campus Luiss di Viale Romania, la presentazione del Progetto Bodoni, il nuovo centro dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per il mondo dell’informazione, grazie all’IA, all’analisi avanzata dei contenuti e a programmi di formazione per le redazioni x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.