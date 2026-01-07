Presentazione del progetto Vivi… Sogna con il teatro | teatro e alfabetizzazione digitale per gli over 65

Alle ore 16:45 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni Carducci di via Siena 5 si terrà la presentazione del progetto “Vivi… Sogna con il teatro”. Promosso dall’Associazione Culturale Si può fare in collaborazione con Archeoclub Catania, il progetto mira a integrare teatro e alfabetizzazione digitale per gli over 65, offrendo nuove opportunità di socializzazione e apprendimento per questa fascia di età.

