Pozzuoli infermiere aggredito da un paziente ricoverato | intervengono i carabinieri

A Pozzuoli, all’ospedale Santa Maria delle Grazie, un infermiere è stato vittima di un’aggressione da parte di un paziente ricoverato. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha suscitato preoccupazione tra il personale sanitario e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza in strutture sanitarie campane, evidenziando la necessità di interventi per garantire la sicurezza di operatori e pazienti.

Ancora un episodio di violenza all'interno di una struttura sanitaria campana. Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, un operatore sanitario è stato aggredito da un paziente ricoverato, provocando attimi di forte apprensione nel reparto. Sul caso indagano i carabinieri.

