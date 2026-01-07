Pozzuoli Doni ai bimbi ricoverati in ospedale l’iniziativa dell’azienda aversana Kiranet

L’azienda aversana Kiranet ha avviato un’iniziativa di donazioni rivolta ai bambini ricoverati negli ospedali di Pozzuoli. L’obiettivo è offrire supporto e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, contribuendo a rendere il soggiorno ospedaliero meno difficile. L’iniziativa si inserisce in un impegno più ampio di responsabilità sociale dell’azienda, che mira a sostenere le comunità locali in momenti di bisogno.

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli. Doni ai bimbi ricoverati in ospedale, l’iniziativa dell’azienda aversana “Kiranet” Leggi anche: Gioia e speranza in Pediatria: per l’Epifania Kiranet dona giocattoli ai bimbi ricoverati al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli Leggi anche: Acireale, doni della polizia ai bimbi ricoverati in ospedale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’Epifania Kiranet dona giocattoli ai bimbi ricoverati al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli - Napoli; Sorpresa della Befana per i bimbi del Pausillipon: visita e doni di Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema; Il Giocattolo Sospeso 2026: oltre 1000 doni per i bimbi in ospedale. Doni e sorrisi per i piccoli pazienti ricoverati a Sassari durante le feste - Nei giorni delle feste, quando l'ospedale è chiamato più che mai a essere non solo luogo di cura ma anche spazio di umanità e vicinanza, l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha vissuto una s ... msn.com

Doni per i bimbi ricoverati negli ospedali salentini - Doni che vogliono portare una allegra dolcezza ai bambini che stanno vivendo il periodo prenatalizio in corsia. ansa.it

Carabinieri portano doni e sorrisi ai bambini dell’ospedale di Udine - I Carabinieri di Udine consegnano pacchi dono e giocattoli ai bambini ricoverati per la Befana, portando sorrisi e vicinanza. nordest24.it

Nella serata di ieri l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto tappa a Pozzuoli, scegliendo il ristorante White Chill Out, locale già noto ai tifosi azzurri e frequentato nei giorni scorsi anche da Scott McTominay insieme alla compagna e ad alcuni amici. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.