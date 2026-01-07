Power of You Eau de Parfum in lancio a fine mese è una nuvola gourmand di maracuja e vaniglia E gli presta il volto nientemeno che Kendall Jenner

Power of You Eau de Parfum, in uscita a fine mese, è una fragranza gourmand caratterizzata da note di maracuja e vaniglia. Per questa nuova creazione, Emporio Armani ha scelto Kendall Jenner, 30 anni, tra le modelle più influenti della sua generazione, come volto del profumo. Un’interpretazione sobria e raffinata di un’essenza che unisce freschezza e dolcezza.

Kendall Jenner, 30 anni, tra le top più iconiche della sua generazione, è la nuova musa beauty di Emporio Armani. La modella americana diventa Global Fragrance Ambassador del brand e sarà il volto della campagna della nuova fragranza Power of You Eau de Parfum, in lancio a fine mese. Scelta per il suo mix di eleganza, magnetismo e personalità, dalle passerelle alle iniziative imprenditoriali, Kendall Jenner non solo interpreta il lusso contemporaneo, ma lo incarna, invitando tutte le donne a riscoprire, esaltare e abbracciare la propria forza interiore.

Kendall Jenner è la nuova Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani - Armani beauty nomina Kendall Jenner Global Fragrance Ambassador di Emporio Armani: a febbraio 2026 debutta Power of You Eau de Parfum. globestyles.com

Emporio Armani arruola Kendall Jenner come volto globale per le fragranze - La supermodella, già ambasciatrice globale di L’Oréal Paris, sarà protagonista della prossima campagna dell’eau de parfum Power of You della casa italiana del lusso. it.fashionnetwork.com

