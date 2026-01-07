Potete incidere sulla vita politica e amministrativa del Paese.

L’amministrazione comunale ha donato settanta copie della Costituzione ai giovani residenti che hanno appena compiuto la maggiore età. Questa iniziativa mira a favorire una maggiore conoscenza dei principi fondamentali della nostra Repubblica, incoraggiando un coinvolgimento consapevole nella vita politica e amministrativa del Paese. Un gesto semplice, ma importante, per promuovere cittadinanza attiva e rispetto delle istituzioni tra i nuovi adulti.

L’amministrazione comunale di ha donato settanta copie della Costituzione ai ragazzi residenti che hanno appena raggiunto la maggiore. Un dono importante, recapitato tramite il servizio postale, che è stato accompagnato dalle parole del sindaco Massimo Bertoni: "Benvenuti nell’età adulta. Avete raggiunto i 18 anni in questo periodo complicato, la maggiore età è un punto di partenza fondamentale nella vita di cittadino, avrete importanti responsabilità. Fra tutte, la capacità legale di agire e la possibilità di incidere concretamente nella vita politica e amministrativa del nostro Paese". Nella lettera indirizzata ai settanta neo-diciottenni, è contenuto anche l’invito a contribuire alla crescita del territorio in cui vivono e la proposta di entrare a far parte attiva del volontariato come della protezione civile che svolge un fondamentale compito, o delle molte realtà e delle altre associazioni che costituiscono un impareggiabile aiuto alla società e alla sicurezza del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

