Poste occhio all' ambiente | negli uffici di Ferrara scatole riciclate con le immagini olimpiche
Poste Italiane promuove la sostenibilità ambientale anche negli uffici di Ferrara, dove sono state introdotte scatole e buste in cartone riciclato al 100%. In 38 uffici della provincia, gli utenti possono utilizzare materiali ecocompatibili, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale delle spedizioni. Questa iniziativa si inserisce nel percorso di Poste verso un servizio sempre più rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità e all’efficienza.
Le spedizioni di Poste Italiane sono sempre più ecosostenibili e rispettose dell’ambiente. In 38 uffici postali della provincia di Ferrara è disponibile la nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. I contenitori sono certificati dal Forest Stewardship Council e si presentano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Poste, occhio all'ambiente: negli uffici di Ferrara scatole riciclate con le immagini olimpiche; Poste lancia i nuovi pacchi sostenibili ispirati alle Olimpiadi.
