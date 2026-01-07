Post con Schlein-Befana pubblicato da un sindaco Salis | Inadeguato al ruolo che ricopre

Il sindaco di Genova, Silvia Salis, commenta con fermezza il recente post del collega di Trieste, Roberto. In un intervento televisivo, Salis ha espresso la sua posizione, sottolineando di non voler offrire solidarietà e criticando il contenuto del messaggio. Questa dichiarazione evidenzia le tensioni politiche e le diverse sensibilità all’interno del panorama amministrativo italiano.

"Non darò la mia solidarietà a Elly perché lei ride in faccia a uno che fa un post di questo tipo". Non lasciano spazio ai dubbi le parole della sindaca di Genova Silvia Salis, ospite al programma "In onda" su La7 martedì sera, a proposito del post pubblicato dal sindaco di Trieste Roberto.

