Positivo il bilancio 2025 dello Spazio Mincio 14 | un nuovo punto di riferimento per cultura e giovani a Montesilvano

Nel 2025, lo Spazio Mincio 14 ha consolidato il suo ruolo come punto di riferimento culturale e giovanile a Montesilvano. Situato in un edificio confiscato alla criminalità, l’hub ha promosso attività di formazione, laboratori e iniziative di animazione territoriale, contribuendo allo sviluppo culturale e sociale della comunità locale. Il bilancio positivo testimonia l’impatto di un progetto dedicato alla riqualificazione e alla valorizzazione del territorio.
