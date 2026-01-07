Portomaggiore premio green | Sono loro i cittadini ’Ecoattivi’

Lunedì sera, a Portomaggiore, l’amministrazione comunale ha riconosciuto i cittadini

Lunedì sera, l’amministrazione comunale ha premiato i cittadini "Ecoattivi". Ecoattivi è il progetto che sostiene i comportamenti positivi dei cittadini e promuove l’economia locale. In particolare premia le azioni in campo ambientale, culturale e sociale. Tramite EcoAttivi e grazie all’utilizzo di coupon, segnalibri, locandine, ecostop (che riportano un QRcode univoco) è possibile premiare molte azioni di interesse collettivo come il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica, il compostaggio domestico, la mobilità sostenibile, la frequentazione dei luoghi di interesse della città, i prestiti dei libri in biblioteca ed altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

