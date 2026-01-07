Porto Azzurro | Al ristorante con gli amici scappa senza pagare il conto | ventenne rintracciata e denunciata

I carabinieri di Porto Azzurro hanno denunciato una ventenne, già nota alle forze dell’ordine, per insolvenza fraudolenta. L’indagine è partita dopo la querela di un ristorante locale, che aveva segnalato che la giovane aveva lasciato il conto senza pagarlo durante una cena con amici. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare gli impegni e le norme di comportamento.

I carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, al termine di un'attività d'indagine avviata a seguito della querela presentata dal titolare di un ristorante del comune elbano, hanno denunciato per il reato di insolvenza fraudolenta una ventenne già nota alle forze di polizia. Nei giorni scorsi.

