Pordenone ha il primo questore donna | si è insediata Graziella Colasanto

A Pordenone, si è insediata Graziella Colasanto come primo questore donna nella provincia. Con 59 anni e un’esperienza nella polizia ferroviaria, Colasanto assume il ruolo con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza locale, portando competenza e professionalità. La sua nomina rappresenta un passo importante per la presenza femminile nelle cariche di vertice delle forze dell’ordine nella regione.

La provincia di Pordenone ha il suo primo questore donna. Si è insediata Graziella Colasanto, 59 anni, proveniente dalla polizia ferroviaria. Tra i temi cardine che il nuovo questore ha intenzione di affrontare ci sono la violenza di genere e l'arginare la violenza giovanile e le baby gang.

